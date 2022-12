Morta sul Gra: martedì i funerali di Alessia Sbal

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Si terranno martedì mattina a Ciampino, al palazzetto dello sport, i funerali di Alessia Sbal, la donna di 43 anni travolta e uccisa da un tir il 4 dicembre scorso sul Grande Raccordo Anulare, a Roma. "Sarà un evento laico perché così avrebbe voluto lei - spiega Ilaria, la sorella della donna -. In queste ore stiamo organizzando tutto. Alessia era appassionata di musica e speriamo di riuscire a far risuonare nel palazzetto le canzoni che amava". Per questa vicenda è attualmente agli arresti domiciliari Flavio Focassati, il 47enne che era alla guida del camion che ha travolto Sbal.

Nei suoi confronti la Procura contesta al momento il reato il reato di fuga dopo incidente, definito dall'articolo 189, comma 6 del Codice della Strada. (ANSA).