The Book of Clarence, set in Italia per kolossal biblico

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Sono iniziate in Italia le riprese di The Book of Clarence, un film di Legendary Pictures ambientato in epoca biblica scritto, diretto, prodotto e composto dal pluripremiato Jeymes Samuel, vincitore del premio BAFTA (The Harder They Fall). In questa produzione Samuel tornerà a dirigere il candidato agli Oscar LaKeith Stanfield nel ruolo del protagonista, nonché Omar Sy (Quasi amici - Intouchables, Lupin), RJ Cyler, Benedict Cumberbatch (i film del Doctor Strange, Il potere del cane), James McAvoy, Anna Diop (Noi, Nanny), Teyana Taylor, David Oyelowo, Alfre Woodard e Marianne Jean-Baptiste.

The Book of Clarence, che trae ispirazione dai grandi classici hollywoodiani ambientati in epoca biblica, narra la storia di Clarence, sventurato abitante di Gerusalemme che, nel tentativo di sfruttare la crescente fama e influenza del Messia per il proprio tornaconto, si imbarca incautamente in un'avventura che lo porterà ad approfondire il concetto di fede, indirizzandolo verso un percorso personale alquanto inatteso. Samuel sarà anche produttore del film assieme a James Lassiter , Tendo Nagenda e Shawn "Jay-Z" Carter (The Harder They Fall, Il grande Gatsby).

Sono in corso le riprese tra Matera e Roma. L'uscita nei cinema sarà curata da Sony Pictures nell'ambito di un nuovo accordo siglato con Legendary. (ANSA).