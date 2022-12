Madre,mia figlia investita sul Gra,chi ha visto si faccia avanti

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "La mia unica preoccupazione adesso è organizzare l'ultimo saluto ad Alessia. Sono stravolta e stanca ma voglio rinnovare il mio appello: chi ha visto qualcosa, chi era in quel tratto del Gra domenica sera intorno alle 20.30 si faccia avanti, ci fornisca elementi per capire cosa davvero sia successo". E' l'appello di Tina Angelini, madre di Alessia Sbal, la donna di 43anni travolta e uccisa il 4 dicembre scorso da un tir mentre si trovava sul Grande Raccordo Anulare. Per questa vicenda è attualmente ai domiciliari Flavio Focassati, 47enne, accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. (ANSA).