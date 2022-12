Lazio: Regione,70 mln per credito piccole e medie imprese

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - La Regione Lazio ha presentato oggi i nuovi strumenti per l'accesso al credito delle micro e piccole e medie imprese (Mpmi) per un valore complessivo di 70 milioni di euro. E' quanto rende noto la Regione Lazio. A presentare le iniziative sono stati il presidente vicario Daniele Leodori, l'assessore allo Sviluppo economico Paolo Orneli e l'assessore al Lavoro Claudio Di Berardino.

Guerra, inflazione e caro energia, è stato spiegato, stanno frenando la vitalità del sistema produttivo nazionale. Secondo i dati Movimprese (luglio-settembre 2022) la contrazione nella vitalità del sistema delle imprese ha interessato tutte le regioni e quasi tutti i settori economici, con un saldo di sole 13.330 unità in più rispetto alla fine di giugno 2022 (contro i 22.258 dello stesso periodo del 2021). Uno dei più bassi degli ultimi dieci anni.

Per questo motivo la Regione Lazio grazie alla programmazione europea 2021-2027, sta mettendo in campo una serie di strumenti per l'accesso al credito delle Mpmi. Si tratta di 4 misure del valore complessivo di 70 milioni di euro che verranno pubblicati tra dicembre 2022 e gennaio 2023: Nuovo Fondo Piccolo Credito Energia; Fondo Patrimonializzazione PMI, Nuovo Fondo Futuro e Nuovo Fondo Piccolo Credito Ordinario. (ANSA).