Casa: assessore Lazio, 16 mln a Roma per bonus affitti

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Altri 16 milioni di euro per sostenere i cittadini di Roma in difficoltà con il pagamento dell'affitto di casa: sono le nuove risorse messe a disposizione dalla Regione e assegnate al Campidoglio, che potrà destinarle alle famiglie attraverso un bando pubblico. Tra il 2018 e il 2022 il 'bonus affitti" promosso dall'Amministrazione regionale ha visto trasferire al Comune di Roma oltre 72 milioni di euro per aiutare i cittadini che avevano problemi con il pagamento delle spese di locazione. "Dalla Regione Lazio arriva un nuovo contributo per sostenere le tante famiglie che sono in difficoltà con il pagamento dell'affitto: continuiamo a essere vicini ai cittadini e questi ulteriori fondi rappresentano una risorsa concreta. Ora confido che il Comune proceda in tempi brevi alla pubblicazione del bando per far si che questi fondi vengano presto assegnati", dichiara Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio. (ANSA).