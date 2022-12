Libri: Premio speciale Città di Ladispoli a Fausto Biloslavo

(ANSA) - LADISPOLI, 08 DIC - Sì è tenuta questa sera la cerimonia di premiazione del Premio letterario Città di Ladispoli, giunto all'11/a edizione. L'inviato di guerra dei tg Mediaset, il triestino Fausto Biloslavo, ha ricevuto il premio speciale per il libro 'Ucraina. Nell'inferno dell'ultima guerra d'Europa', consegnato dal presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone. Premi speciali sono andati anche al vicedirettore di Rai 1 Angelo Mellone per 'Fino alla fine' e a Federico Palmaroli (autore delle 'frasi più belle di Osho') per il libro 'Come dice coso'.

I primi classificati delle categorie in concorso sono risultati Marika Campeti per 'Neravorio' (Prosa), Roberto Ritondale per 'Operette umorali' (Raccolta di racconti), Vincenzo Cerracchio per 'L'ultimo giorno dell'anno' (Gialli) e V.F. Lyndon per 'Aura Miller e il segreto di Drema' (Libro per ragazzi).

Il presidente del premio, Francesca Lazzeri, ha ricordato che il premio è stato fondato da Benito Ussia e che è patrocinato dal Senato, dalla Camera, dalla Regione Lazio e dal Comune di Ladispoli. (ANSA).