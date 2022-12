Sanità:D'Amato, crescono Covid e influenza, vaccinatevi

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - "C'è un aumento dell'incidenza sia del Covid che dell'influenza stagionale, ma è pressoché inevitabile con le condizioni climatiche, i primi freddi e la circolazione del virus stagionale. Soprattutto per i più piccini, che stanno avendo maggiori problematicità". Così l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato a margine di una iniziativa nella sede della Giunta. "Nei due anni precedenti - ha ricordato - la circolazione era stata molto bassa e, utilizzando le mascherine, c'era più attenzione. È in corso una campagna vaccinale ed è importante vaccinarsi.

Consigliamo alle mamme e alle famiglie di vaccinare i bimbi". Va fatta particolare attenzione a proteggere i fragili e gli anziani, si è raccomandato l'assessore, soprattutto in prossimità del Natale. (ANSA).