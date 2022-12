Ecco Photoansa 2022, dalla guerra alla prima premier donna

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - "Kiev, l'invasione russa è iniziata".

Si apre con la notizia, trasmessa dall'inviato dell'ANSA nella capitale ucraina, dell'avvio del conflitto che continua a tenere l'Europa con il fiato sospeso il libro Photoansa 2022, l'annuale volume che raccoglie le migliori immagini scattate dai fotografi dell'agenzia per descrivere l'anno che si sta chiudendo. Non poteva che essere la distruzione e la morte portata dall'aggressione russa ad aprire la raccolta. Scatti che raccontano anche la fuga dei profughi, mentre dall'altra parte del confine, ma anche nella stessa capitale ucraina, la vita va avanti comunque. "La guerra annunciata esplode all'improvviso nella notte di Kiev, poi sembra non volersi più fermare - scrive nella prefazione il presidente dell'ANSA Giulio Anselmi - Pagina dopo pagina, immagine dopo immagine si aggroviglia col suo carico di sangue, di dolore, di morte, di paura. Di paura soprattutto, perché dopo otto mesi di combattimenti, scatenati dall'aggressione russa, non si sa ancora dove il mondo andrà a finire". Accanto al tema di copertina, le immagini che descrivono gli eventi che hanno caratterizzato il 2022, compresa la nascita del governo di Giorgia Meloni, il primo guidato da una donna nella storia d'Italia. Il libro verrà presentato lunedì 12 dicembre alle 17.30 al Museo Maxxi di Roma in un evento che sarà trasmesso in streaming su ANSA.it. Ospiti il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Per parlare della guerra, l'ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk e la giornalista ucraina Nataliya Kudryk. A ripercorrere un anno di successi sportivi, il ministro dello Sport Andrea Abodi e Maria Sole Ferrieri Caputi, la prima donna ad arbitrare in Serie A. A rappresentare il mondo dello spettacolo ci sarà Cesare Cremonini, mentre Federico Palmaroli, autore de Le più belle frasi di Osho, arricchirà la serata con la sua ironia. A fare gli onori di casa il neo presidente del Maxxi, Alessandro Giuli. Dopo i saluti di Anselmi e dell'ad Stefano De Alessandri, l'evento sarà condotto dal direttore dell'ANSA Luigi Contu. Il volume verrà poi presentato alle Gallerie d'Italia di Torino il 25 gennaio alle 17.30. (ANSA).