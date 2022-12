Domani a Piazza Navona dopo due anni torna la Befana

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Dopo due anni di stop a causa del Covid e alcune difficoltà legate ai bandi torna da domani la Festa della Befana a Piazza Navona a Roma, il più tradizionale appuntamento delle Feste capitolino per le famiglie. E si torna con alcune novità previste dal Campidoglio: più attrazioni, una attenzione ai prodotti del territorio e un occhio di riguardo in più per i bambini con spettacoli, burattini e divertimento.

Nel 2017 l'avviso pubblico della Festa, 9 anni di durata, prevedeva 64 postazioni messe a bando, ma ne risultarono non assegnate più di venti. Nel 2018 furono suddivise in modo diverso, rimodulando i numeri, le postazioni (come le attività socioculturali, gli spettacoli e l'artigianato); l'avviso pubblico dello stesso anno prevedeva poi clausole molto stringenti per alcune tipologie di prodotti venduti (rigorosamente "natalizi") che avevano reso molto difficile per gli operatori partecipare all'avviso pubblico. Poi, nel 2020 e 2021, il Covid ha svuotato del tutto la piazza.

Quest'anno il Comune ha deciso di rilanciare la manifestazione: innanzitutto ha rimesso a bando 22 postazioni vacanti, di cui cinque commerciali, sette artigianali, sei di articoli da regalo più quattro di prodotti alimentari tradizionali regionali, prevedendo tra l'altro una priorità per chi offre prodotti tradizionali contenuti nell'elenco del Ministero dell'Agricoltura. Si tornerà dunque, diceva il Campidoglio la scorsa estate quando approvò la memoria per cambiare le regole, "alla Befana romana nella sua veste tipica e amata, tanto da costituire un richiamo a livello internazionale, con spettacoli ed eventi in piazza". (ANSA).