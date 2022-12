A Nettuno arriva la Commissione straordinaria,oggi insediamento

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - E' stata nominata nei giorni scorsi la Commissione Straordinaria che guiderà il Comune di Nettuno per i prossimi 18 mesi. La comunicazione ufficiale è stata trasmessa all'Ente questa mattina dalla Prefettura ed è in corso l'insediamento dei tre commissari. Si tratta del Prefetto a riposo, Antonio Reppucci, del Viceprefetto Tania Giallongo e del dirigente di II Fascia Gerardo Infantino, già Sub Commissario del Comune di Nettuno dal 17 giugno 2022 quando l'Ente fu sciolto per la mancata approvazione del Bilancio.

