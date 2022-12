Roma:ex vicesindaco Bergamo entra in 'Demos'

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Stamattina abbiamo annunciato l'adesione a Demos di Luca Bergamo. Sono felice del fatto che Luca entri a far parte della nostra squadra. Ha una storia amministrativa e politica in questa città molto rilevante, sia da ex assessore alla cultura e vicesindaco, che in precedenza".

Così in una nota il capogruppo capitolino e deputato di Demos Paolo Ciani. "La sua forza di pensiero in merito agli argomenti culturali e la sua passione politica costituiranno un apporto notevole per la città di Roma e per Demos in generale - aggiunge - 'La forza del noi', uno degli slogan che meglio descrive la nostra proposta politica, ha coinvolto anche lui, che come noi è promotore convinto dell'accesso universale alla cultura, della partecipazione di tutti alla vita culturale della città e del desiderio di costruire ponti e di partecipare al dialogo. Sono convinto che insieme rafforzeremo la nostra proposta politica e realizzeremo grandi progetti per la nostra città". (ANSA).