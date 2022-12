Occupato il liceo Virgilio di Roma

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Fumogeni rossi, cori e striscioni appesi alle finestre. Anche il liceo Virgilio di Roma è stato occupato dagli studenti. "Ci sentiamo minacciati da un governo che agisce in nome di valori incompatibili con l'identità di una generazione in continuo cambiamento, ignorandone i bisogni, le problematiche e i desideri", è quanto scrive il Collettivo Virgilio sull'occupazione del liceo. "Noi studenti della realtà romana abbiamo cercato di condurre una lotta che non rimanesse chiusa nelle singole scuole ma che creasse una voce unica, includendo quanti più possibile", proseguono.

Alle 18 ci sarà un'assemblea di gestione, come riportano le storie su Instagram, e alle 20 seguirà una cena sociale e il cineforum. In programma la proiezione del film "L'onda". (ANSA).