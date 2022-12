(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Natale di solidarietà a Fiumicino con il "Giocattolo Sospeso". Un'iniziativa solidale nata per donare, a chi vive un momento di difficoltà, la magia di un regalo da scartare sotto l'albero di Natale. "Inoltre crediamo che, in un momento così difficile e intenso per molti, un gesto di solidarietà non possa che scaldare il cuore, non soltanto di chi riceve ma anche e soprattutto di chi lo compie attraverso una donazione", spiegano i promotori. Su iniziativa di Fiumicino-online, si potrà partecipare dall'8 dicembre fino a domenica 18 dicembre, ed al termine dell'iniziativa i regali saranno consegnati alla Comunità di Sant'Egidio di Fiumicino e all'Associazione L'Arcobaleno di Ale, per distribuire i giocattoli durante le feste natalizie alle famiglie in difficoltà. Tra i punti di raccolta, la Pro Loco di Fiumicino, all'interno della storica Locomotiva di via Torre Clementina (tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18 ) e negli orari di apertura della sede ProLoco in Piazza Grassi a Fiumicino. Oppure, presso la Libreria Matrioska in in via del Serbatoio a Fiumicino ed, a Passoscuro, al Ristorante "Sottovento". (ANSA).