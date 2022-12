Gualtieri, "servono case, diritto residenza è una priorità"

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Vogliamo aumentare lo stock dell'offerta, ma non vogliamo quartieri dormitorio, ma creare una dimensione più ricca con spazi di cura e partecipazione.

Stiamo realizzando uno sportello per la casa più decoroso e adeguato. Abbiamo accelerato l'assegnazione degli alloggi, dove la media era 6 al mese, mentre oggi se ne assegnano 40. Abbiamo messo mano al contributo all'affitto, smaltendo l'arretrato e abbiamo deciso uno stanziamento straordinario senza precedenti pari a 220 milioni per l'acquisto di nuovi immobili".

Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri aprendo i lavori per il 50esimo anniversario della fondazione del sindacato Sunia in corso a Roma.

"C'è un tema di efficienza, ma anche di numeri, c'è bisogno di più alloggi - ha aggiunto - C'è un grande lavoro da fare anche in deroga all'art. 5 del decreto Lupi perché credo che sia sbagliato privare le persone della possibilità di iscriversi alla graduatoria pubblica per la casa. Garantire il diritto alla residenza non vorrà dire incoraggiare le occupazioni ma semmai conoscere le situazioni di emergenza abitativa, ponendo fine a tante situazioni di illegalità che prosperano e si sviluppano in assenza di adeguate politiche per la casa. Una priorità per noi a tutti i livelli". (ANSA).