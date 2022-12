Natale:'Mirror',Roma la migliore per le vacanze invernali

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Roma è la migliore città in Europa per le vacanze di Natale, seguita da Parigi, Amsterdam, Berlino e Reykjavik. E' l'esito di un sondaggio condotto da EasyJet su duemila cittadini britannici intenzionati a partire per le vacanze invernali, pubblicato dal 'Mirror'.

"Quando la maggior parte delle persone pensa a Roma - scrive la testata britannica - le prime immagini che vengono in mente sono probabilmente il Colosseo o i Fori nell'afosa estate italiana. Ma se la storica città è il luogo perfetto da visitare per chi ama bere spritz all'aperto fino a tardi nelle serate estive, è anche una destinazione magica durante l'inverno". Al sondaggio, oltre la metà ha risposto che una delle priorità è provare il cibo locale, più della metà viaggia dove è probabile che ci sia neve e il 67% è interessato a vedere i mercatini di Natale. "La capitale d'Italia - prosegue il Mirror - certo non soddisfa la condizione della neve, che è caduta solo sette volte negli ultimi vent'anni, ma ciò che offre in abbondanza è un'atmosfera di fascino stagionale. Il Natale a Roma è pieno di luminarie, cerimonie religiose e c'è la famosa Piazza Navona".

Nello stesso sondaggio segue Parigi, "capitale europea dell'amore" con le sue "illuminazioni, il pattinaggio su ghiaccio, i parchi gioco e i mercatini". A seguire c'è Amsterdam dove si può passeggiare "lungo i canali illuminati", poi Berlino, "città vibrante piena di storia, avventura e cultura uniche" e, al quinto posto, Reykjavik, dove peraltro ci sono "molte possibilità di vedere l'aurora boreale". (ANSA).