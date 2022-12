Inaugurati presepe e albero Natale in Piazza S.Pietro

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 03 DIC - E' stata condizionata dal tempo piovoso su Roma, e si è svolta quindi nell'Aula Paolo VI anziché in Piazza San Pietro, la cerimonia in cui il cardinale Fernando Vergez Alzaga, e suor Raffaella Petrini, rispettivamente presidente e segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, hanno inaugurato il presepe e acceso l'illuminazione dell'albero di Natale, allestiti al centro dell'ovale berniniano.

Erano presenti le delegazioni ufficiali dei luoghi di origine del presepe e dell'albero, provenienti rispettivamente da Sutrio, in Friuli-Venezia Giulia, e da Rosello, in Abruzzo.

Partecipava anche una Delegazione del Guatemala - guidata da Mario Bucaro Flores, ministro degli Affari Esteri - che ha allestito il presepe nell'Aula Paolo VI. In particolare, per il Presepe artistico - realizzato interamente in legno - partecipavano, tra gli altri, il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il sindaco di Sutrio, Manlio Mattia.

Per l'albero di Natale - il maestoso abete bianco, decorato con addobbi preparati dai ragazzi della struttura residenziale riabilitativa psichiatrica "Quadrifoglio", in collaborazione con i nonni del Centro di accoglienza anziani "Sant'Antonio" di Borrello e gli alunni delle scuole di Pizzoferrato, Quadri e Villa Santa Maria - partecipavano, tra gli altri, il vescovo di Trivento, monsignor Claudio Palumbo, e il sindaco di Rosello, Alessio Monaco. (ANSA).