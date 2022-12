Dal 5 all'11 dicembre Take Five alla Casa del Jazz a Roma

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Take 5 è la rassegna ospitata dal 5 all'11 dicembre alla Casa del Jazz di Roma che propone i progetti originali dei nuovi Centri di Produzione Musica dedicati al jazz, nati quest'anno con il sostegno del ministero della Cultura. Ogni centro presenta tre formazioni musicali prodotte in questo primissimo anno di attività per un totale di 15 concerti. La rassegna si terrà alla Casa del Jazz, a Roma, centro promotore e di coordinamento delle attività dei centri nonché punto di riferimento del jazz ormai riconosciuto a livello internazionale.

In programma Dimitri Grechi Espinoza (5/12), Maria Sole De Pascali Quartet e Ettore Fioravanti Opus Magnum (6/12), Ada Montellanico Quintet Feat. Giovanni Falzone, Christian Mascetta Trio (7/12), Paraulas, Mr Noe e Bebo Ferra Trio (8/12), O-Janà, Khalab Live Quartet (9/12), Antine, To be or not to bop (10/12), Nico Gori Sextet, Javier Girotto Legacy Quintet (11/12).

È un passaggio storico quello che ha visto l'approvazione ai fini del finanziamento Fus dei sette Centri di Produzione Musica di cui cinque operano prevalentemente nell'ambito della musica jazz. Con la pubblicazione del decreto del direttore generale dello Spettacolo del 19 luglio 2022 è arrivata l'ufficializzazione: sono sette i Centri di Produzione Musica ammessi a finanziamento. Cinque di questi operano nello specifico del mondo del jazz: il Centro Produzione Musica di Roma della Fondazione Musica per Roma, che svolge le sue attività tra Casa del Jazz e Auditorium Parco della Musica, il Centro Adriatico Produzione Musica Ets di stanza a Pescara, Rest - Art - Piemonte Orientale Music per iniziativa di Associazione Rest-Art di Novara, il Centro diretto dall'Associazione Time in Jazz di Berchidda e Toscana Produzione Musica Ets. Tutti i soggetti sono aderenti all'Associazione Nazionale I-Jazz.

(ANSA).