Ucraina: icona Natale su legno bauli munizioni in mostra a Roma

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Dal 6 dicembre 2022 al 2 febbraio 2023, la Basilica di Santa Maria in Montesanto (la chiesa "degli Artisti") a Roma accoglierà l'installazione dal titolo "Compassione - Natale 2022", ad opera degli artisti ucraini Oleksandr Klymenko e Sonia Atlantova. L'iniziativa si inserisce nell'antica tradizione della Chiesa degli Artisti, che in preparazione al Natale ogni anno propone ai fedeli e ai visitatori un dialogo con opere e artisti contemporanei. Per questo Natale l'installazione "Compassione" proporrà un'icona della Natività realizzata dai coniugi Klymenko e Atlantova, su legno proveniente dai bauli utilizzati per il trasporto di munizioni e abbandonati sul territorio ucraino.

Con l'icona di Klymenko e Atlantova arriveranno a Roma dall'Ucraina anche un baule di legno e una statua della Madonna di Fatima custodita nel seminario di Vorzel, frantumata nel volto dalle schegge dei bombardamenti sulla cittadina tra il pomeriggio del 25 e il 26 marzo scorsi. La statua sarà collocata all'interno della Chiesa degli Artisti e dopo l'esposizione resterà in Italia per gli interventi di restauro, per poi essere restituita integra "come segno di speranza alla comunità di Vorzel".

"La compassione è l'antidoto all'indifferenza - spiega mons.

Walter Insero, Rettore della Chiesa degli Artisti -, e il rischio che corriamo è vivere questo Natale nella noncuranza: il monito costante di Papa Francesco ce lo ricorda. Rischiamo di dimenticare quanto sta accadendo in Ucraina e l'orrore della guerra che ancora la colpisce".

"Questa guerra è molto stancante, e io ringrazio sempre perché tante persone ci aiutano in modo molto pratico, per esempio con abiti caldi, a organizzare e custodire la vita in qualche modo possibile - dice Don Ruslan Mykhalkiv, Rettore del Seminario di Vorzel - . Sono cose difficili da immaginare".

L'installazione "Compassione" sarà inaugurata il 6 dicembre 2022 alle 18.00 e nell'occasione sarà presentato il volume di Papa Francesco "Un'enciclica sulla pace in Ucraina" a cura di Francesco Antonio Grana (TS Edizioni, 2022). (ANSA).