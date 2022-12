Guccini e le 'Canzoni da intorto' al Quirino a Roma

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Francesco Guccini presenterà il suo ultimo disco "Canzoni da intorto", sabato 10 dicembre alle ore 16.00 al Teatro Quirino di Roma, in via delle Vergini 7.

L'incontro, inizialmente previsto alla libreria laFeltrinelli di Appia Nuova, è stato spostato al Teatro Quirino a causa delle numerose richieste di partecipazione da parte del pubblico.

Le persone che hanno acquistato il cd/lp nei giorni scorsi presso la libreria laFeltrinelli di via Appia Nuova sono già in possesso del pass che darà diritto all'ingresso e al firmacopie.

Gli ulteriori posti saranno disponibili da oggi (ingresso gratuito), previa prenotazione, sul sito Feltrinelli a fino ad esaurimento posti. È quanto si legge sul sito ufficiale di Francesco Guccini. (ANSA).