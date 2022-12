Arriva Cats con Malika Ayane, musical all'ombra del Colosseo

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Cantano e ballano sulle rovine di Roma i gatti umanizzati di Cats in una magica atmosfera scandita da fantasia, dramma, romanticismo e grande musica: arriva al Teatro Sistina di Roma dal 7 dicembre "CATS", la nuova grande produzione internazionale della PeepArrow Entertainment in collaborazione con il Teatro Sistina firmata da Massimo Romeo Piparo. Realizzato su licenza esclusiva The Really Useful Group, London, il musical con le musiche di Sir Andrew Lloyd Webber e testi del Premio Nobel Thomas Stearns Eliot, ha ottenuto dall'autore per la prima volta l'autorizzazione ad essere ambientato a Roma, in una ipotetica e futuristica "discarica" di opere d'arte e di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo. La protagonista della produzione italiana è Malika Ayane, nel ruolo di Grizabella, la gatta-glamour che canterà l'intramontabile Memory, insieme a un grande cast di artisti e all'Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello.

Cats arriva a 40 anni dal debutto a Broadway. Firma le coreografie Billy Mitchell, acclamato coreografo del West End londinese, attuale coreografo associato delle ultime produzioni di A.L. Webber, da School of Rock a Cinderella.

In una speciale notte dell'anno, tutti i gatti del Jellicle si incontrano al Ballo Jellicle dove Old Deuteronomy (Fabrizio Corucci), il loro saggio e benevolo capo, sceglie e annuncia chi di loro potrà rinascere a una nuova vita da Jellicle. Ma la festa felina è turbata da due eventi: il rapimento di Old Deuteronomy e l'apparizione di Grizabella (Malika Ayane), l'affascinante gatta-glamour che, dopo aver lasciato i Jellicle per esplorare il mondo, soffre l'esclusione e il rifiuto del branco e lancia il suo appello disperato e malinconico con la struggente "Memory" (un classico di Elaine Paige e Barbra Streisand).

"Cats" di Andrew Lloyd Webber è uno dei più famosi musical nel mondo: ha battuto tutti i record di longevità, spettatori e incassi. E' stato visto da oltre 73 milioni di persone e ha affascinato il pubblico in oltre 300 città nel mondo. La trama è basata sul libro di Thomas Stearns Eliot 'Il libro dei gatti tuttofare'. (ANSA).