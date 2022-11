Gualtieri presenta in Campidoglio bando termovalorizzatore

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Domani mattina Roberto Gualtieri presenterà, nella sala delle Bandiere del Campidoglio, in qualità di Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, l'approvazione definitiva del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, dopo la conclusione della Valutazione Ambientale Strategica, e la manifestazione di interesse per la realizzazione del termovalorizzatore. (ANSA).