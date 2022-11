Percepiva reddito cittadinanza ma faceva lo skipper, denunciato

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Dal gennaio scorso percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza mentre svolgeva "in nero" l'attività di skipper su barche a vela a noleggio. Gli accertamenti della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gaeta, a seguito di un controllo in mare effettuato assieme all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Latina, nelle acque dell'Isola di Ponza la scorsa estate, hanno portato all'individuazione dell'uomo e alla sua segnalazione all'autorità giudiziaria. I militari hanno inviato anche una segnalazione all'Inps per l'immediata interruzione dell'erogazione del beneficio e per l'avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite, pari a circa 5.700 euro.

L'attività rientra nei controlli effettuati durante l'estate, in mare, dai Reparti del Roan Civitavecchia. "Una metodologia che prevede, dapprima - spiega una nota - un'analisi di rischio, per restringere il numero dei controlli solo a coloro che hanno indici di potenziale pericolosità fiscale; successivamente, riscontri attraverso gli applicativi informatici in uso al Corpo, incrociando le risultanze con le banche dati Inps ed Agenzia delle Entrate". (ANSA).