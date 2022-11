Gualtieri a Parigi ringrazia Meloni per risorse Metro C

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "Ringrazio la Presidente del Consiglio Meloni per l'intervento che ha consentito di inserire nella legge di bilancio le risorse per il completamento della Metro C. È un'opera strategica per la Capitale e per il paese, e indispensabile per potenziare il trasporto pubblico nel segno della mobilità sostenibile": lo ha detto, a margine dei lavori della 3/a conferenza del Bie a Parigi, dove si trova alla guida della delegazione di Roma Expo 2030, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. (ANSA).