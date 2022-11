Roma: minisindaco municipio XV, attivati autovelox mobili

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "Mentre proseguono le interlocuzioni già avviate con la Prefettura per la richiesta di autorizzazione all'installazione di autovelox fissi sulle strade del Municipio XV a maggiore percorrenza, per cui l'istruttoria è in corso, nei giorni scorsi ho fatto richiesta alla nostra Polizia Locale, che ringrazio, di programmare specifici servizi di rilevatori di velocità mobili da predisporre su queste stesse strade; un servizio già avviato nei giorni scorsi che mira a migliorare la sicurezza stradale sul nostro territorio". Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

"Le postazioni di autovelox mobili - aggiunge Torquati -, presenti oggi a Valle Muricana, nei prossimi giorni interesseranno anche Via Tiberina, Via Flaminia Nuova, Via Tieri, Via della Stazione di Cesano, il tratto di Via Cassia Nuova tra Via V. Pareto e Via Oriolo Romano e il viadotto di Corso Francia". (ANSA).