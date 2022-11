Fridays for future, 'Il Lago Bullicante ex Snia di Roma va difeso'

"La battaglia per il Lago Bullicante ex Snia è parte della nostra lotta per la giustizia climatica. Per questo, Fridays for Future Roma abbraccia quella per l'allargamento del Monumento naturale". Così Emanuele Genovese, 25 anni, spiega la posizione del gruppo capitolino del movimento internazionale fondato da Greta Thunberg. Secondo l'attivista, la tutela integrale è fondamentale: l'area del Lago "fornisce uno spazio prezioso alla collettività" di condivisione, di confronto e di democrazia. Ospita già eventi e assemblee del quartiere e in futuro sarà fondamentale "per quei processi partecipativi con i quali costruire insieme la riconversione ecologica". Sarà poi un atto "riparativo e redistributivo" verso la cittadinanza, come "reazione a chi ha commesso un reato ambientale", appropriandosi di un bene pubblico, la falda che alimenta il bacino, e lo ha gestito per anni "a danno della comunità". Considerare tutto questo valore è fondamentale per "essere all'altezza" delle sfide della crisi climatica. L'approfondimento integrale sul Lago Bullicante ex Snia in un magazine con foto e video su Ansa.it.