Pugilato: Rossetti è il nuovo campione italiano dei welter

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Il pugile romano, del quartiere di San Giovanni, Pietro 'The Butcher' Rossetti è il nuovo campione italiano dei welter. Ha conquistato il titolo, che era vacante, battendo l'abruzzese Emanuele Cavallucci ai punti in dieci riprese con verdetto unanime (97-92, 97-92, 98-91) nell'incontro svoltosi ieri in tarda serata sul ring dell'Hacienda a Roma.

In un altro incontro della stessa riunione, l'altro pugile della capitale Yuri 'The Prince' Lupparelli, di Tor Bella Monaca, ha conquistato il titolo italiano dei supermedi (anche questo vacante) battendo il palermitano Ignazio Crivello ai punti in dieci riprese, con verdetto non unanime ((97-93, 94-96, 97-93). Così ora il promoter romano Davide Buccioni gestisce ben 4 campioni italiani: oltre a Rossetti e Lupparelli, anche Charles Metonyekpon (superleggeri) e e Marvin Demollari (leggeri). (ANSA).