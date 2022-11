Pmi: Federlazio, 'noi presidio territorio per la crescita'

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Un presidio sul territorio per la crescita e lo sviluppo perchè "Il futuro non aspetta". Così la Federlazio, l'associazione che riunisce le piccole e medie imprese della regione che ha celebrato i suoi primi 50 anni. Nonostante le crisi recenti, spiega l'associazione nel volume "La storia si unisce al presente per formare il futuro", il tessuto produttivo laziale ha dimostrato una notevole vitalità.

Fra il 2012 e il 2020 le medie imprese sono cresciute a Roma del 28,8% (443 imprese in più) e nel Lazio del 22%. Le grandi imprese hanno registrato a Roma un +11% (41 aziende in più) e nel Lazio un +21%. Al tempo stesso, tuttavia, non è diminuita la spinta dal basso, con un aumento nella regione del 4,4% per le micro imprese e dell'8,1% per le piccole imprese". Ma il futuro presenterà nuove sfide: "al centesimo anniversario di Federlazio, nel 2072, la regione avrà 1.166.000 residenti in meno, passando dagli attuali 5.730.000 ai 4.564.000. Un calo del "patrimonio demografico che avrà effetti sulla disponibilità di forze di lavoro e sul valore aggiunto", si legge. "Ed è quindi necessario prepararsi puntando soprattutto su più elevati tassi di partecipazione al lavoro".

"Le imprese del territorio hanno fronteggiato con volontà, decisione e capacità di resistenza i problemi legati alla pandemia Covid e a quella energetica- spiega il presidente di Federlazio Fulvio Rossignoli- Trasformando un momento di innegabile difficoltà in una reazione decisa che ha permesso alla nostra economia di rimettersi in marcia molto prima di quanto si potesse pensare". "Federlazio ha sempre privilegiato due valori: il primo il territorio, con la capacità di presiederlo", spiega il direttore Luciano Mocci- il secondo lo sguardo verso il futuro, che l'Associazione, da sempre rivolge, in alcuni casi anticipandolo e offrendo alle imprese tutti gli strumenti necessari per consolidare e sviluppare il proprio business in funzione dei cambiamenti". (ANSA).