Investe una donna e scappa, arrestato

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare- emessa dal GIP del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica - nei confronti di un 25enne, di Ciampino, con precedenti specifici, ritenuto responsabile dell'investimento di una 19enne a Ciampino, senza averle prestato soccorso.

La donna, ancora ricoverata in ospedale per le gravi lesioni riportate, intorno all'una e mezza del 12 novembre scorso, uscendo al termine del proprio turno di lavoro da un locale di Ciampino, dopo aver salutato i colleghi, nell'attraversare la strada, è stata investita da una Smart a forte velocità che, dopo aver impattato il corpo della ragazza, proseguiva a forte velocità la marcia in direzione via dei Laghi senza prestarle soccorso.

A seguito del violento impatto, la donna è stata soccorsa dai passanti e trasportata d'urgenza, in prognosi riservata, in ospedale.

Le indagini condotte dai Carabinieri di Ciampino, intervenuti sul posto, dopo aver acquisito testimonianze e numerosi filmati di sistemi di videosorveglianza privati e cittadini, forniti dalla Polizia Locale, sono risaliti al modello dell'auto, ricostruendo il percorso seguito dopo l'investimento, rinvenendo l'auto parcheggiata sotto casa del giovane, con parti della carrozzeria danneggiati.

Al giovane era stata di recente restituita la patente di guida, sospesa per due anni dal novembre 2019, quando i Carabinieri, a seguito di un sinistro stradale a Grottaferrata, gli avevano riscontrato un tasso alcolemico di 0,80 gr/l.

Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari perché gravemente indiziato del reato di lesioni stradali gravi, fuga e omissione di soccorso. (ANSA).