Giubileo: Gualtieri, fiduciosi per approvazione dpcm a giorni

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "L'interlocuzione con palazzo Chigi è in corso su Giubileo e Metro C. Siamo fiduciosi che a giorni si concluda positivamente l'approvazione del Dpcm sul Giubileo, un passaggio importante per poter utilizzare le risorse". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine una conferenza in Campidoglio.

"Abbiamo posto il tema" dei fondi per la Metro C "a Palazzo Chigi. So che un c'è interessamento ad esaminare la questione.

Ricordo che su questo c'era un impegno precedente. Quindi aspettiamo il testo definitivo. Girano effettivamente bozze in cui le risorse non ci sono ma siamo fiduciosi. Sarebbe davvero molto sbagliato bloccare i lavori per un assenza di risorse", ha detto poi Gualtieri sui fondi al momento mancanti per la Metro C nella bozza della legge di Bilancio. "La nostra aspettativa - ha osservato - è che la legge di bilancio contenga le risorse per il completamento della linea C che è per Roma un infrastruttura strategica. Si tratta di un completamento indispensabile perché essendo la normativa basata sui lotti funzionali le risorse già disponibili non sono utilizzabili senza le successive risorse che rendono organico l'intervento. Quindi ribadisco che serve questa cifra di 1,2 miliardi e questo abbiamo chiesto al Governo". (ANSA).