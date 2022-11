Mondiali: Abraham "non essere in Qatar mi farà crescere"

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Certo che mi sarebbe piaciuto essere con la squadra in Qatar, ma questo tipo di situazioni ti fanno crescere come persona e anche come giocatore". A dirlo è Tammy Abraham dopo la mancata convocazione con l'Inghilterra per il Qatar, parlando in conferenza stampa dalla tournée della Roma in Giappone. "Sono ancora giovane, sto ancora imparando tanto di me stesso e ho bisogno di migliorare, quindi penso che non essere ai Mondiali mi abbia fatto capire che cosa ho ancora da fare. Ho ancora tanto da dimostrare, come ho detto è motivante", ha concluso. (ANSA).