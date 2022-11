Maltempo: a Roma 250 interventi dei vigili del fuoco

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Sono oltre 250 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco di Roma per l'ondata di maltempo che si è abbattuta dalla notte nella Capitale e in provincia, con decine di salvataggi di persone rimaste bloccate all'interno delle auto e abitazioni. A causa del forte vento tutte le squadre hanno operato principalmente per la rimozione di rami pericolanti, caduta di alberi, piccole strutture, antenne, insegne e verifica di cornicioni. Le zone maggiormente interessate dalla perturbazione sono state il litorale romano da Anzio/Nettuno fino a Fiumicino, dove a seguito della mareggiata, Vigili del Fuoco e nucleo Sommozzatori con l'ausilio di due mezzi anfibi, hanno soccorso nuclei familiari sommersi da circa un metro di acqua in prossimità dell'idroscalo; Nel quadrante Sud-Est della provincia ci sono stati smottamenti del terreno creando disagi alla viabilità. Al momento rimangono in coda un decina gli interventi. (ANSA).