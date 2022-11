Chiesa: a Roma nasce 'scuola' tra Vangelo e Costituzione

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Giuliano Amato, presidente emerito della Corte costituzionale e monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del dicastero per l'evangelizzazione, al quale spetta il compito di organizzare il Giubileo 2025. Saranno i loro interventi ad inaugurare il "Progetto Persona" una scuola sui valori della dottrina sociale della Chiesa promossa dal parroco della chiesa romana di San Pio X alla Balduina, monsignor Andrea Celli. Un percorso tra Vangelo e Costituzione, pensato soprattutto per i giovani dai 19 ai 35 anni. "La loro prima risposta è stata decisamente positiva" spiegano gli organizzatori informando che in oltre trecento hanno partecipato alla serata di presentazione del Progetto che si è svolta nei giorni scorsi presso la Caserma dei carabinieri "Salvo D'Acquisto" a Tor di Quinto.

Spiega mons. Celli: "Il Progetto si articola in laboratori per i ragazzi che si affacciano al mondo universitario o proseguono la formazione con master e altri corsi. A loro disposizione si sono messi una quarantina di professionisti del territorio e non solo. I laboratori seguiranno gli incontri magistrali aperti a tutti, come appunto quello di lunedì prossimo con il presidente Amato e mons. Fisichella. Dunque facciamo cultura anche per le persone adulte, con personaggi di rilievo istituzionale". Sede di questi confronti è l'Auditorium "Angelo Brizi" di San Pio X da 320 posti, inaugurato all'inizio di ottobre.

L'obiettivo del Progetto, sottolinea ancora mons. Celli, è "far pensare i giovani sul nuovo umanesimo che rimetta la persona al centro, senza qualifiche e senza categorie. Vogliamo fornire ai giovani strumenti di analisi e di approfondimento, dando loro solidi ancoraggi valoriali".

Tra i temi che saranno mano mano affrontati: famiglia, lavoro, sport, finanza, solidarietà. Mettendo sempre in dialogo il mondo ecclesiastico e quello laico. (ANSA).