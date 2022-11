Omicidi Roma: domani interrogatorio convalida per De Pau

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - E' stato fissato per domani mattina l'interrogatorio di convalida del fermo di Giandavide De Pau, il 51enne romano accusato del triplice omicidio di Roma. L'atto istruttorio si svolgerà nel carcere di Regina Coeli dove l'indagato è stato trasferito sabato sera al termine dell'interrogatorio in Questura. La Procura ha trasmesso la richiesta al gip in cui si contesta il reato di omicidio plurimo aggravato. Sempre domani i pm di piazzale Clodio affideranno l'incarico al medico legale per le autopsie che verranno svolte all'istituto di medica legale del Gemelli. (ANSA).