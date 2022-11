Maltempo: nella notte 80 interventi vigili fuoco a Roma

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Nella notte sono stati effettuati circa 80 interventi dalle squadre dei Vigili del Fuoco a causa del maltempo a Roma. Le zone più colpite sono quelle dei Castelli Romani, Prenestina e Tiburtina , dove si è intervenuti per richieste legate ad alberi e rami pericolanti e allagamenti.

Sono in corso interventi in via del Passo della Sentinella, a Fiumicino (Idroscalo), dove il personale del Nucleo Sommozzatori con ulteriori 4 squadre in supporto ed il mezzo anfibio,stanno provvedendo al recupero di alcune persone rimaste intrappolate nelle loro abitazione a seguito di allagamenti. (ANSA).