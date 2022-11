A24-A25, sindaci annunciano manifestazione a Roma il 29

(ANSA) - PESCARA, 22 NOV - I sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella lotta contro il "caro pedaggi" e per la sicurezza delle autostrade A24 e A25, "all'indifferenza del ministro dei Trasporti rispondono con nuove azioni: il 29 novembre dalle ore 10 - annunciano in una nota - torneranno a far sentire la loro voce e a manifestare nel piazzale antistante il ministero dei Trasporti a Roma. E' ora di trovare una soluzione definitiva al problema del 'caro pedaggi' e della sicurezza della A24/A25". Alla manifestazione, fanno sapere, saranno invitati a partecipare tutti i parlamentari di Lazio e Abruzzo e i presidenti e i consiglieri delle due Regioni.

