Roma:stop tratto metro B,verifiche Atac per ripristino

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - E' previsto per le 15 il ripristino della tratta San Paolo-Castro Pretorio della metro B interrotta stamani. Atac informa che "sono in fase avanzata le attività per il ripristino della tratta interrotta per controlli sui sistemi di alimentazione elettrica. Proseguono intanto i servizi sostitutivi di superficie con in servizio 76 navette".

L'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè in una nota invita Atac a "verificare con tempestività le ragioni dell'interruzione per la quale ci scusiamo con gli utenti, e assuma i provvedimenti opportuni sia in ordine al ripristino del servizio e sia in ordine all'individuazione delle eventuali responsabilità". (ANSA).