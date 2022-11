Maltempo: domani a Latina chiuse tutte le scuole

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Domani scuole chiuse a Latina per l'allerta meteo. I cittadini sono invitati a limitare gli spostamenti in considerazione dell'allerta meteo. Il Commissario straordinario del Comune di Latina, Prefetto Carmine Valente, ha emesso l'ordinanza di chiusura di tutti gli istituti scolastici, compresi gli asili nido, i centri diurni minori e centri diurni disabili sull'intero territorio comunale, e la sospensione di tutte le attività didattiche per la giornata di martedì 22 novembre 2022 al fine di limitare il più possibile la circolazione sulle strade a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità.

Tutti i cittadini sono invitati a ridurre al minimo gli spostamenti e di muoversi solo in caso di effettiva necessità in considerazione delle condizioni meteo.

L'Agenzia regionale di Protezione civile, infatti, ha comunicato che la presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile ha emesso l'Avviso di condizioni meteorologiche avverse perchè dalle prime ore di domani e per le successive 24 ore, si prevedono sul Lazio venti da burrasca a burrasca forte dei quadranti occidentali; forti mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. (ANSA).