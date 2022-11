Dormire in un'abbazia con Dimore storiche di Airbnb

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "La bellezza non la puoi tenere con un cancello chiuso. La bellezza va condivisa fra tutti". Parola di Ippolita Checcoli, 41 anni, studi in Storia Medioevale, che di bellezza ne gestisce davvero tanta. È infatti, con la famiglia, la proprietaria dell'Abbazia medioevale cistercense di San Giusto, a Tuscania (VT), dove da dieci anni accoglie turisti tra la suite allestita nella torre, la grande camera con camino nell'ex dormitorio dei Conversi o le altre con vista a perdita d'occhio sulla vallata del fiume Marta. L'Abbazia è tra le mete più originali e ambite della nuova categoria Dimore Storiche (www.airbnb.it/dimorestoriche) lanciata dal colosso dell'ospitalità Airbnb dedicata al nuovo trend di soggiorni a stretto contatto con le bellezze del patrimonio storico-culturale. Una domanda in crescita esponenziale in Italia e in tutta Europa, dove nella prima metà del 2022 le prenotazioni legate al Tourism Heritage sono più che raddoppiate rispetto al 2019, con il numero di host aumentato di oltre il 50%.

"La nostra è un'avventura meravigliosa e pazzesca insieme", sorride Ippolita, raccontando come suo papà Mauro, ingegnere e medaglia d'oro olimpica di equitazione, scoprì questo luogo quando lei aveva 12 anni, facendo su e giù per lavoro tra Bologna e Roma. "Ci portò qui in un agosto caldissimo - dice - C'erano solo ruderi, perché l'Abbazia era ridotta a pascolo, ma pezzetto dopo pezzetto, in 20 anni, l'abbiamo tutta restaurata.

Quella che si vede oggi è stata fondata nel 1146, ma per la presenza delle sorgenti qui ci sono sempre stati insediamenti, sin dai tempi di etruschi e romani. È bello vedere lo sguardo estasiato dei turisti, soprattutto nordamaericani, quando dal chiostro si affacciano nel refettorio o scoprono la nostra cripta". Oggi l'Abbazia è anche un'azienda agricola biologica eco-compatibile che produce oli essenziali e si pensa a un piccolo museo con la sua storia. (ANSA).