Decine di auto danneggiate a Roma, denunciato 51enne

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Per giorni è stato l'incubo per abitanti del quadrante Monteverde e Portuense con decine di auto in sosta danneggiate con gli pneumatici squarciati. L'autore è stato individuato oggi dai carabinieri di zona che lo hanno bloccato in flagranza di reato e denunciato per danneggiamento.

L'uomo, 51enne, è stato fermato con ancora il coltello in mano dopo avere messo a segno l'ultimo blitz con il danneggiamento di due vetture. (ANSA).