Roma: Pinto, Cristiano Rolando mai un'ipotesi

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Abbiamo lanciato giovani come Zalewski e Volpato, stiamo lavorando tanto su questo aspetto. E Mourinho è stato fondamentale nella crescita del club". A dirlo è il general manager della Roma, Tiago Pinto, intervenendo al 'Thinking Football Summit' dove Mourinho ha vinto un premio alla carriera. Il manager giallorosso torna anche sui rumors estivi di mercato legati a Cristiano Ronaldo. "La verità è che non è mai stato una possibilità. Queste voci non hanno mai avuto basi" spiega Pinto.

Il dirigente spiega poi la necessità della Roma di fare i conti sul Fair Play Finanziario. "Quando il club è stato acquistato era in un momento difficile - prosegue -. Abbiamo dovuto effettuare una revisione completa della rosa per ridurre di molto il monte ingaggi e per migliorare la qualità della squadra". Poi una battuta finale sul Mondiale: "Come portoghese voglio che le cose vadano bene, ma devo anche dire che se il Portogallo non dovesse farcela vorrei che vincesse l'Argentina.

Per Dybala e, soprattutto, per Messi che merita di chiudere la carriera con un Mondiale". (ANSA).