Latte, scontrini ed etichette per diffondere il numero 1522

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Circa 2 milioni di confezioni di latte uht a marchio Coop in una speciale confezione 'total pink' già disponibili sugli scaffali nel mese di novembre, accanto a più di un migliaio di prodotti di largo consumo da distribuire nel 2023 come veicolo privilegiato di comunicazione sociale attraverso le etichette nutrizionali; e poi scontrini 'parlanti', l'attivazione di una raccolta fondi sul territorio, una bag di tela realizzata da una donna per le donne e punti vendita allestiti con adesivi sulle porte delle toilette e sui carrelli far sapere che da botte e umiliazioni ci si può salvare se si chiede aiuto al numero giusto. E' l'impegno per dire no alla violenza contro le donne di Coop e Differenza Donna, l'associazione che gestisce il numero 1522 per conto del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pronte a dare il via insieme all'imponente campagna di informazione e sensibilizzazione in vista del prossimo 25 novembre, "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne". La capillarità sul territorio, ma anche la scelta di un linguaggio diretto, chiaro e soprattutto 'neutro' per non vittimizzare le donne sono gli elementi essenziali di una campagna altamente differenziata nata per rispondere al fenomeno della violenza di genere: una piaga profonda nel Paese, che ha ancora numeri impressionanti, aggravati anche dalle chiusure imposte dalla pandemia. Secondo i dati Istat forniti da Differenza Donna (che tra gennaio e settembre 2022 ha accolto 1600 vittime di violenza), nel primo trimestre dell'anno sono state infatti 12.270 le chiamate arrivate al 1522 e tra queste quasi 3000 le persone che hanno richiesto aiuto per se stesse e che hanno subito varie forme di violenza. Inoltre, è stato rilevato che la crescita di richieste di aiuto e informazione si è verificata anche attraverso la chat con un incremento del 71%. Ed è proprio l'efficacia di una comunicazione 'su misura' fatta per le donne l'anima di questa campagna informativa, con l'obiettivo primario di far uscire dall'isolamento chi sta subendo violenza attraverso la diffusione di uno strumento sicuro e anonimo come il 1522.

(ANSA).