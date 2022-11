Ercoli, Differenza Donna, aziende sono cruciali contro violenza

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "La violenza di genere è una grave violazione dei diritti umani: le aziende come la Coop possono essere fondamentali perché entrano in milioni di case": lo ha detto questa mattina Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna, l'associazione che gestisce il numero 1522 per conto del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione della presentazione della massiccia campagna di informazione e sensibilizzazione contro la violenza sulle donne organizzata insieme a Coop in vista della giornata del 25 novembre. "Il 1522 è un numero prezioso, ha bisogno di una grande eco. La violenza maschile contro le donne è un fenomeno per lo più sommerso. Non basta dire alle donne di denunciare, serve una mobilitazione che non le faccia sentire sole. Le donne hanno bisogno di raccontare, di essere credute, di stringere una relazione di fiducia e di sapere che c'è una alternativa sostenibile e percorribile per uscire dalla violenza. Questo è il sostegno che offre il 1522 informando le donne e orientandole sul territorio", ha aggiunto Latini, sottolineando il valore della campagna realizzata con Coop, "nella quale attraverso i prodotti e la raccolta fondi viene usato un linguaggio che non vittimizza le donne ma ne rispetta la soggettività". (ANSA).