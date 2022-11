Caso Omerovic:Molteni,per atti disciplinari attesa fine indagine

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Avvicendamento del dirigente del commissariato e assegnazione ad altri uffici e mansioni dei quattro agenti che intervennero presso l'abitazione di Hasib Omerovic, l'uomo precipitato dalla finestra della sua abitazione durante un sopralluogo effettuato dal personale del quattordicesimo distretto di pubblica sicurezza di Primavalle, a Roma, e che è ancora ricoverato in gravi condizioni al policlinico Gemelli. I provvedimenti che seguirono al caso sono stati ricordati dal sottosegretario agli interni Nicola Molteni rispondendo ad un'interpellanza del deputato di +Europa Riccardo Magi. Per nessuno degli agenti è stato attivato il procedimento disciplinare perchè l'inchiesta "pende ancora nella fase delle indagini preliminari", ha sottolineato Molteni che ha comunque assicurato come "all'esito del procedimento penale, saranno avviate le iniziative disciplinari, naturalmente in presenza dei presupposti".

Attualmente Omerovic "è ricoverato presso il reparto di neuroriabilitazione ad alta intensità del policlinico "Gemelli" di Roma, in una condizione di minima coscienza e costantemente sottoposto a monitoraggio". Sulla vicenda, ha ricordato Molteni, la Procura di Roma "ha avviato un procedimento penale per i reati di false informazioni al pubblico ministero, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici e tortura". (ANSA).