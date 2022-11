Trans uccisa a Roma,ipotesi stessa mano duplice omicidio

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Una transessuale è stata trovata morta oggi a Roma in un appartamento di via Durazzo, nel quartiere Prati. La trans, in base a quanto si apprende, sarebbe stata uccisa da una coltellata. Sul fatto indaga la polizia.

Sempre a Prati questa mattina due donne di origini cinesi sono state uccise. Gli inquirenti sono al lavoro per capire se tra i due fatti ci siano collegamenti. (ANSA).