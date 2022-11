Nuovo blitz Ultima Generazione, vernice arancione su Cdp

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Un nuovo blitz di Ultima generazione a Roma. Gli attivisti del movimento eco ambientalista questa mattina hanno lanciato vernice arancione sui muri all'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti a Roma. I ragazzi, rimasti lì con un manifesto con scritto 'no gas, no carbone' come mostrano le immagini sui social, si sono incollati la mano sul lato del portone, "per continuare l'azione". La richiesta principale rimane quella di non riattivare le centrali a carbone e di rispettare il 2025 come termine per dismetterle. (ANSA).