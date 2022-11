Gallerie Arte Antica a Roma aperte 26 dicembre e 1 gennaio

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "Noi apriremo il 26 dicembre senza dubbio e stiamo lavorando per accogliere i visitatori anche il 1 gennaio, aspettiamo di capire come fare. Siamo assolutamente d'accordo con le aperture straordinarie, se si può ben vengano".

Lo ha detto all'ANSA Flaminia Gennari Santori, direttrice delle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, in occasione della presentazione della mostra "Annibale Carracci. Gli affreschi della cappella Herrera", allestita a Palazzo Barberini dal 17 novembre al 5 febbraio. (ANSA).