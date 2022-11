Ultras Lazio ucciso: pm, su killer prove indiscutibili

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Sono indiscutibili gli elementi a carico di Raul Esteban Calderon". E' quanto hanno sostanzialmente affermato i pm della Dda di Roma nella rinnovare la richiesta di rinvio a giudizio per il killer di Fabrizio Piscitelli, il capo ultras della Lazio noto come 'Diabolik', freddato con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti a Roma. A carico di Calderon c'è anche l'accusa di concorso nell'omicidio di Selavdi Shehaj avvenuto sulla spiaggia di Torvaianica il 20 settembre 2020. Nei confronti del sicario di origini argentine viene contestata anche l'aggravante del metodo mafioso e detenzione abusiva di armi. Per l'episodio che riguarda Shehaj la procura ha chiesto il rinvio a giudizio, tra gli altri, di Enrico Bennato e Giuseppe Molisso. (ANSA).