Al via stagione musicale al Museo Saxofono Fiumicino

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Dal 19 novembre al 30 aprile 2023, con cadenza quindicinale nel fine settimana, il Museo del Saxofono di Fiumicino-Maccarese ospiterà nella sua sala interna le performance di prestigiosi artisti, con un ventaglio di proposte tra omaggi d'autore e nuove produzioni."Nonostante le difficoltà attuali e le programmazioni a singhiozzo dello scorso biennio - afferma Attilio Berni, direttore del Museo che ospita la più grande collezione di saxofoni al mondo - continuiamo orgogliosamente a voler promuovere la cultura di uno strumento che è considerato tra i più amati in assoluto, offrendo una serie di appuntamenti nei quali, oltre a momenti di convivialità ed entertainment, si avrà l'opportunità di conoscere da vicino le mille straordinarie storie legate agli strumenti della collezione, pur conservando la possibilità, nel periodo infrasettimanale, di partecipare a visite libere o guidate sulla storia del saxofono, anche attraverso la Guida del Museo. Ma è disponibile al Museo anche il nostro catalogo Saxophones, un volume prestigioso di 340 pagine in doppia lingua, che abbiamo ristampato dopo l'immediata richiesta ad esaurimento negli scorsi mesi, avvenuta da molte parti del mondo". La stagione partirà il 19 novembre con un viaggio nella musica latino americana degli America Trio, per proseguire il 27 novembre con il concerto gratuito del Sax Around Ensemble, il 3 dicembre con il progetto Jazz Rivisited 2.0 del Gianluca Galvani quintet e il 17 dicembre con la formazione capitanata dal batterista Alberto Botta. Seguirà la programmazione del 2023.(ANSA).