Mondiali: Roma; Curva Sud contro Qatar 2022, vergogna mondiale

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Migliaia di lavoratori morti, devastazione ambientale. Qatar 2022 vergogna mondiale". È lo striscione esposto in curva Sud dai tifosi della Roma contro gli organizzatori dei Mondiali in Qatar durante la partita con il Torino.

Così anche la tifoseria romanista ha preso posizione sulla questione dei diritti e le tutele per i lavoratori nel paese che sta per ospitare il torneo iridato. In precedenza a distinguersi era stato in particolare la tifoseria del Borussia Dortmund che più volte, in occasione delle partite in casa della squadra giallonera, aveva esposto striscioni per per protestare sul fatto che i Mondiali si svolgano in Qatar.

A denunciare i metodi di lavoro degli organizzatori era stata anche la stessa Amnesty International che in un comunicato chiede alla Fifa di intervenire affinché la situazione venga monitorata. (ANSA).