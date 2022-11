Tensione a manifestazione anarchici contro 41 bis a Roma

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Momenti di tensione oggi nel corso di una manifestazione a Trastevere, nel centro di Roma, indetta da un gruppo di anarchici per protestare contro il regime del 41 bis. Il gruppo, composto da alcune centinaia di persone, ha tentato di raggiungere il carcere di Regina Coeli, ma è stato respinto dalle forze di polizia presenti. C'è stato qualche piccolo tafferuglio tra manifestanti e forze dell'ordine ma la situazione è al momento rientrata. Gli anarchici sono poi partiti in corteo su lungotevere in direzione di piazza La Malfa. La manifestazione sta provocando disagi a tutta la viabilità nella zona di Trastevere. (ANSA).